"Assunto Enzo Fernández motivou a ausência de Rui Costa"

Declarações de Fernando Seara, presidente da Assembleia Geral do Benfica, na festa do centenário do Sport Tortosendo e Benfica.

Rui Costa faltou esta segunda-feira à festa do centenário do Sport Tortosendo e Benfica. A ausência foi explicada por Fernando Seara, presidente da Assembleia Geral do Benfica, que confirmou que o "fecho de mercado e o assunto Enzo" estiveram na base da decisão do presidente das águias.

"Os imponderáveis acontecem e estas últimas horas de fecho de mercado e o assunto Enzo motivaram a sua ausência. O Rui [Costa] virá aqui comigo e com o Domingos [Lima] proximamente, porque os 100 anos do Tortosendo, a cidade da Covilhã e a região da Beira Baixa merecem que Rui Costa venha aqui. Garanto que isso vai mesmo acontecer", afirmou Fernando Seara.