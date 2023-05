Associado ao Benfica, Enes Unal sofreu lesão grave

Recorde-se que Enes Unal mereceu observações por parte do Benfica, mas segundo apurou O JOGO é um jogador que não entra nesta fase na equação

Enes Unal, jogador do Getafe que ainda recentemente viu o seu nome associado a um alegado interesse do Benfica, lesionou-se com gravidade.

O avançado, que se lesionou esta quarta-feira com gravidade no jogo frente ao Bétis, e vai ser operado joelho direito, estando previsto que fique afastado dos relvados durante nove meses. O jogador turco sofreu uma rotura no ligamento cruzado.

"Agora só me restam duas coisas a fazer. Apoiar os meus colegas até ao fim, não tenho dúvidas de que conseguiremos salvar-nos. A segunda será preparar-me para a operação e continuar a trabalhar dia após dia. Sinto-me otimista e sinto que este é mais um desafio no meu caminho", publicou o jogador na rede social, Instagram.

Esta temporada, Enes Unal tinha marcado, ao serviço da equipa espanhola, 15 golos e feito ainda cinco assistências.

Recorde-se que Enes Unal mereceu observações por parte do Benfica, mas segundo apurou O JOGO é um jogador que não entra nesta fase na equação, uma vez que a expectativa dos responsáveis encarnados quanto ao valor pedido pelo clube espanhol para a sua venda coloca o ponta-de-lança, que leva 15 golos e cinco assistências em 2022/23, fora do orçamento da Luz.