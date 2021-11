Anúncio do nome do treinador do Benfica acompanhado por alguns assobios no Estádio da Luz

Foi quando o speaker do Estádio da Luz anunciou o nome de Jorge Jesus, no final do aquecimento para Benfica e Braga, que se ouviu uma assobiadela dirigida para o treinador dos encarnados.

O Benfica recebe o Braga no encerramento da 11ª jornada da Liga Bwin. O jogo começa às 21h15.