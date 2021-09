Assembleia Geral do Benfica avança e com Noronha Lopes presente

Assembleia Geral Extraordinária do clube encarnado, marcada para esta sexta-feira no Pavilhão da Luz.

João Noronha Lopes, candidato derrotado nas eleições de outubro de 2020 e que recentemente anunciou que não concorrerá ao novo ato eleitoral do Benfica, está entre as largas centenas de pessoas que marcam presença na Assembleia Geral Extraordinária do clube encarnado, marcada para esta sexta-feira no Pavilhão da Luz.

Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica e candidato assumido às eleições de 9 de outubro, também marca presença, até porque foi o movimento que lidera que insistiu para a realização da AGE.

Ordem de trabalhos

1. Discussão e deliberação do modo de votação, eletrónico ou físico, das deliberações do ponto dois seguinte;



2. Discussão e deliberação sobre a constituição de uma comissão independente de sócios e poderes conferidos para:



Organizar a realização de uma auditoria ao sistema de votação eletrónica utilizado nas eleições de 28 de outubro de 2020;

Iniciar um processo de esclarecimento do modo como se processou a recolha das urnas que continham os talões de voto emitidos, nomeadamente relações com empresas envolvidas no processo, termos da sua contratação, local de destino e/ou depósito das urnas, integridade das mesmas e intangibilidade dos talões;



3. Discussão sobre o processo de contagem dos votos depositados nas urnas durante a Assembleia Geral Eleitoral do dia 28 de outubro de 2020 e modo da sua divulgação aos sócios do Sport Lisboa e Benfica;



4. Discussão e apreciação de proposta de Regulamento Eleitoral para as eleições do Sport Lisboa e Benfica.