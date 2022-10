Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o V. Guimarães-Benfica (0-0), jogo relativo à oitava jornada da Liga Bwin.

Fim da série vitoriosa: "Não estou preocupado, já mostrámos que conseguimos jogar de forma ofensiva contra defesas mais cerradas. Às vezes temos de aceitar que o adversário esteve bem, não é apenas o Benfica que joga. Esperávamos que surgisse uma oportunidade que nos desse a vitória, mas hoje isso não aconteceu".

Falta de rotação no arranque de época poderá estar a condicionar alguns jogadores, como Enzo? "Penso que o Enzo tem jogado muito bem nos últimos jogos e, estando bem, vai ter oportunidade. Não esteve no seu melhor mas cumpriu com a tarefa que lhe foi pedida. Depois dos jogos, tudo é mais fácil de avaliar, por isso é que sou o treinador".