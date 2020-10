"As urnas não serão abertas", garante o presidente da MAG do Benfica

Virgílio Duque Ferreira, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, falou esta quarta-feira à noite

Virgílio Duque Ferreira, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, afirmou esta quarta-feira, a cerca de duas horas do encerramento das eleições, as urnas não serão abertas para se proceder à contagem dos votos em papel.

"Mesa da Assembleia Geral, nos termos estatutários, optou, à semelhança do que fez nos últimos três ou quatro processos eleitorais, pelo voto eletrónico porque considera ser um sistema perfeitamente auditável, fidedigno, sério, rigoroso e que garante a confidencialidade. Algumas candidaturas têm colocado a questão da contagem dos votos em papel", começou por dizer.

"O voto em papel foi uma exigência da própria Mesa da Assembleia Geral. Se algum sócio do Benfica, não tem de pertencer a uma candidatura, entender que o voto eletrónico não é rigoroso, é sempre possível, através do voto físico, tirar a limpo essa situação", acrescentou.

"As urnas não serão abertas", garantiu Virgílio Duque Ferreira. "O voto é eletrónico, confiamos nele, é nele que vamos apostar e é com base nele que vamos promulgar os resultados da lista vencedora», vincou, adiantando que", disse ainda. "As urnas serão transportadas, fechadas e seladas, por uma empresa de guarda de valores e que as vai guardar durante seis meses, pelo menos", explicou ainda Duque Ferreira.

"O Dr. Noronha Lopes pode dizer aquilo que entender, tenho muito respeito por ele. Dizem que há quem consiga entrar no sistema. Poderão porventura consegui-lo, mas não conseguirão votar", garantiu ainda.