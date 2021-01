Alguns jogadores do emblema encarnado reagiram ao empate no Estádio do Dragão, 1-1.

Depois do empate no Estádio do Dragão, no clássico frente ao FC Porto, 1-1, vários foram os jogadores do Benfica a recorrer às redes sociais para assinalar o resultado.

Além de Grimaldo, autor do golo encarnado, de notar a publicação de Vertonghen - "Nós merecíamos mais", escreveu o central belga.

Também Vlachodimos, e Pizzi, nas histórias, não quiseram deixar passar o clássico em branco.

