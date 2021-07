Rui Costa, presidente do Benfica: "Sei o que esperam de quem está nesta posição"

Declarações de Rui Costa esta sexta-feira, dia em que foi nomeado novo presidente do Benfica, após Vieira ter suspendido as funções.

Rui Costa assumiu a presidência do Benfica, depois de na quarta-feira Luís Filipe Vieira ter sido detido e esta sexta-feira suspendido as suas funções.

"Sou a partir de hoje presidente do Benfica, na exata medida dos estatutos do clube. Assumo esta liderança com o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo compromisso com que vesti pela primeira vez a camisola do Benfica. Decidi fazer a apresentação no relvado em que com a nossa camisola vivi os momentos mais felizes da minha vida", começou por dizer na apresentação, em pleno relvado do estádio da Luz, na qual estiveram presentes a família do antigo jogador do emblema encarnado bem como vários membros da Direção.

"Sei a responsabilidade que hoje assumo, sei o que os benfiquistas esperam de mim, sei o que os benfiquistas esperam de quem está nesta posição. Tudo farei, tudo darei de mim para que o clube seja cada vez maior. Os tempos são desafiantes, mas não são tempos de divisões são tempos de nos unirmos em prol do que é mais importante, o Benfica. As nossas prioridades hoje são a preparação das épocas do futebol e das modalidades, com a maior das ambições. Este será sempre o meu foco, o meu lema: ganhar", disse ainda.