Declarações de Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, em entrevista à UEFA.

Atributos de um ponta de lança: "Cada vez mais se pede mais a um ponta de lança e é mais importante que um ponta de lança seja mais completo. As pessoas pensavam que um ponta de lança só está ali para fazer golos e o resto não importa, mas eu acho que ao longo dos últimos anos essa imagem está a desaparecer um bocadinho e é cada vez mais importante que um ponta de lança esteja mais dentro do jogo e contribua mais para a equipa, a ligar o jogo, a pressionar. Muitas vezes com movimentações em que acaba por ficar noutra posição e pede-se outro tipo de tarefa."

Referências: "Cristiano Ronaldo, mesmo não sendo um ponta de lança de origem, é uma referência para qualquer jogador que jogue na frente. Lewandowski também. Sou ainda grande fã do Ibrahimovic e todos os colegas de equipa com quem joguei e ainda jogo. Temos sempre alguma coisa a aprender, todos os dias o faço e tenho quase a certeza que também o fizeram comigo, porque não somos todos jogadores iguais. Cada um tem as suas características e tentamos sempre ajudarmo-nos no treino, sempre atentos aos movimentos e posição corporal, aos timings. Depois de tanto tempo juntos, começamos a melhorar e a limar algumas arestas."

Noção espacial, atitude, precisão e perspicácia e a mentalidade num ponta de lança de elite: "A noção de espaço é muito importante porque um ponta de lança nem sempre tem todo o espaço que gostaria de ter, por apanharmos blocos mais baixos e defesas que nos marcam melhor, e temos de estar sempre vivos e atentos para gerir isso bem e aproveitar ao máximo. Muitas vezes um metro ou um passo faz muita diferença para marcar um golo que pode decidir um jogo ou um título. A atitude não é válida apenas para o ponta de lança, porque um jogador sem atitude, sem convicção, sem certezas daquilo que quer ou do que está a fazer dentro de campo está mais longe do topo. Quanto à seguinte, está ligada à primeira porque nem sempre um ponta de lança tem duas oportunidades e é muito importante ser eficaz logo na primeira porque não se sabe se durante o jogo vamos ter mais alguma. A mentalidade também está ligada à atitude, não é só dos pontas de lança, é de todos os jogadores e do desportista em geral. É o que guia isto tudo, sem uma boa mentalidade não vai haver atitude, não vai haver cabeça nem disponibilidade para limar os pequenos pormenores que faltam aperfeiçoar."