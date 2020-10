Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica

Orgulho da sua história no Benfica: "Tenho uma história no Benfica. Há uma história, ninguém a pode apagar, está feita. É verdade que pelo caminho houve alguns erros, mas entre o deve e o haver o haver é substancialmente superior. Ao longo de todos estes anos a família benfiquista voltou a ser feliz e a ter orgulho no Benfica".

Fala do estádio como trampolim para esse orgulho: "Eu e Mário Dias envolvemo-nos na construção do estádio e quando foi anunciado os benfiquistas, todos eles, ficaram com felicidade enorme. Deve-se a Mário Dias, é bom que nunca se esqueçam deste nome. O estádio existe, e tenho muita pena que esteja gravemente doente, se não estava ao meu lado, que nunca desistiu de concretizar um sonho de todos nós".

O que o Benfica precisa primeiro: "Logicamente para chegar onde chegámos tínhamos de ter um clube organizado, profissionalizado e estruturado. As pessoas pensavam que o Luís tinha 20 braços para andar de um lado para o outro, não pode ser. Logicamente que quem diz e afirma, é uma leviandade tão grande... As pessoas querem criticar, criticar, criticar. O primeiro que o Benfica precisa é que nestas eleições venha alguém dizer o que vem trazer para melhorar".