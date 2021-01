As novidades nos convocados do Benfica para o jogo nos Açores

Jorge Jesus chamou 21 jogadores para o duelo com o Santa Clara.

Jorge Jesus chamou 21 jogadores para o encontro com o Santa Clara, da jornada 12 do campeonato. Sem Cervi e Gabriel, os mais recentes infetados com covid-19 no plantel, o treinador já pode contar com Pizzi, que recuperou do vírus.

Otamendi, castigado, e Pedrinho, com fadiga muscular, são ausências relativamente à lista do anterior jogo, entrando Svilar e Tiago Araújo, além do já mencionado Pizzi.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Helton e Svilar;

Defesas: Vertonghen, Ferro, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e Todibo;

Médios: Weigl, Samaris, Taarabt, Rafa, Tiago Araújo, Everton, Chiquinho, Pizzi e Diogo Gonçalves;

Avançados: Luca Waldschmidt, Darwin e Ferreyra.