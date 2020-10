As novidades na lista de Jesus para o jogo da Liga Europa

Confira os convocados para o duelo com o Standard Liège.

Jorge Jesus chamou 23 jogadores para o duelo desta quinta-feira (20h00) com o Standard Liège, da segunda jornada da Liga Europa. Relativamente ao encontro com o Belenenses SAD, do campeonato, entram Samuel Soares (jovem guarda-redes), Ferro, Chiquinho e Cervi, saem Grimaldo e Samaris.

Refira-se que Svilar sofreu uma entorse no tornozelo direito e faz parte do boletim clínico, juntamente com André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita) e Grimaldo (entorse no tornozelo esquerdo).

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Helton e Samuel Soares;

Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Otamendi, Gilberto e Nuno Tavares;

Médios: Julian Weigl, Chiquinho, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Rafa, Cervi, Diogo Gonçalves, Pedrinho e Everton.