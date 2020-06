As imagens do vandalismo nas casas de Bruno Lage e Rafa

Habitações grafitadas depois do empate do Benfica com o Tondela e na noite do apedrejamento do autocarro dos encarnados que regressa ao Seixal.

As casas de Bruno Lage e de futebolistas do Benfica, nomeadamente Rafa e Pizzi, foram grafitadas com insultos e outras frases durante a madrugada que se seguiu ao empate caseiro do Benfica com o Tondela, resultou que impossilitou aos encarnados ultrapassar o FC Porto no topo da classificação.

Se no portão da casa de Pizzi está inscrito um insulto ao médio, no caso da residência do treinador pode ler-se "Lage rua", frase acompanhada da assinatura (NN) da claque do Benfica, No Name Boys. A habitação de Rafa foi outra das visadas.