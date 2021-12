As imagens do treino do Benfica com Veríssimo e Pizzi em destaque

Pouco depois da confirmação da saída de Jorge Jesus do comando técnico, o Benfica treinou no Seixal sob as ordens do treinador Nélson Veríssimo e com Pizzi em destaque

O treinador Nelson Veríssimo regressou ao leme da equipa principal do Benfica, um ano e meio após ter substituído Bruno Lage no comando dos encarnados nas últimas cinco jornadas da I Liga de 2019/20.

Tal como nessa época, mas agora bem mais cedo, o até agora líder da equipa secundária dos encarnados foi chamado para assegurar a liderança do grupo após um período de tempestade, que resultou no afastamento do treinador principal do clube, e já orientou a equipa no treino de hoje, a dois dias da vista ao FC Porto.