As correções de Jesus e outros detalhes de mais um jogo do Benfica

Ao terceiro jogo, águias voltaram a vencer, por 4-0, agora frente ao Belenenses, primeiro adversário da I Liga.

A preparar a participação na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, Jorge Jesus comandou ontem, terça-feira, o Benfica para novo triunfo em particulares na pré-temporada, com um 4-0 sobre o Belenenses.

Depois de um misto de jogadores das equipas B e sub-23 do clube e do Estoril, as águias defrontaram o conjunto orientado por Petit, primeiro adversário do escalão principal do campeonato português, com Jorge Jesus a apostar em dois reforços para o onze inicial: Vertonghen (fez a sua estreia como titular e deixou boas indicações) e Waldschmidt.

O internacional alemão tem jogado pela direita, movimentando-se depois para o meio, numa perspetiva de teste por parte de Jorge Jesus, e até participou na jogada do 1-0, conduzida por Rafa e que culminou numa assistência de Taarabt para Seferovic. Os restantes golos foram da autoria de Gilberto, Jota e Diogo Gonçalves, todos já no segundo tempo.

Além dos autores dos golos que fecharam a goleada, Jesus utilizou também Ferro, Samaris, Cervi (como lateral-esquerdo), Florentino, Gabriel (agora a médio-ofensivo), Chiquinho, Vinícius e Zivkovic.

De fora ficaram nove atletas, alguns por problemas físicos, como Helton Leite ou Grimaldo, sendo que os restantes, como Pedrinho ou Everton, reforços para 2020/21, não jogaram por opção, sendo geridos também a pensar no facto de ao final da tarde de hoje haver novo embate de preparação, com o Farense, novamente no Benfica Campus.

Sempre atento a todas as incidências da partida, Jorge Jesus chegou a interromper algumas vezes o jogo, de forma a transmitir as correções necessárias aos seus atletas num jogo disputado a ritmo algo baixo, frente a um Belenenses que atuou em 4x3x3. Os azuis jogaram de início com um meio-campo novo, só com reforços, e na segunda parte Petit deu espaço até a alguns jovens da formação.