As contas do Benfica na Liga dos Campeões

Os resultados da quarta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, designadamente a derrota pesada (5-2) do Benfica em Munique, bem como o triunfo sofrido do Barcelona, por 1-0, em Kiev, ditaram a descida dos encarnados para o terceiro lugar, com quatro pontos, contra seis do Barça. Na próxima ronda os catalães recebem os lisboetas, a 23 de novembro. O que quer isto dizer em termos de contas do apuramento para os oitavos de final? Vamos a cenários.

>> Se o Benfica vencer o Barcelona

Ultrapassa o Barcelona e retoma o segundo lugar, com mais um ponto que os culés Assim, na última jornada só a vitória do Barcelona em Munique e a derrota do Benfica, que recebe o Dínamo de Kiev, ditaria o afastamento encarnado da Champions. Em caso de igualdade pontual os encarnados têm vantagem no confronto direto.

>> Se o Benfica perder em Camp Nou



O Benfica é logo afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

>> Se o Benfica empatar em Camp Nou



Continua a dois pontos do Barcelona. Na última jornada teria de vencer o Dínamo Kiev e esperar que o Barça não vencesse o Bayern, em Munique. Em caso de igualdade pontual os encarnados têm vantagem no confronto direto.