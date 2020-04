As bizarras reações ao rumor Rúben Dias: "Vou fazer-te um santuário"

Perante o alegado interesse do Tottenham no central, os adeptos dos londrinos deixam aplausos.

As mais recentes notícias do interesse do Tottenham de José Mourinho em tentar contratar Rúben Dias na próxima janela de mercado inflamaram os adeptos do clube londrino. Através das redes sociais, houve múltiplas reações de aprovação a um eventual negócio, mostrando-se os fãs dos spurs a favor do mesmo. Alguns até bastante inventivos e... bizarros. "Finalmente um rumor que quero realmente ler. Se isso acontecer, vou fazer-te um santuário", avança um dos adeptos, na rede "Twitter". Outro considera que Rúben Dias seria "uma grande aquisição para o clube", surgindo quem apelide a eventual contratação do português como "absolutamente perfeita" e um outro ainda a pedir que o defesa "assine já".

Apesar de toda esta euforia da massa adepta do clube de White Hart Lane, os números tornados públicos que, alegadamente, o Tottenham poderá apresentar por Rúben Dias andarão longe do que o Benfica pretende. Os spurs pretendem negociar a partir dos 45 milhões de euros, mas o defesa-central está blindado por uma cláusula de 100 milhões de euros e é visto pela estrutura encarnada como elemento-chave do plantel de Bruno Lage.