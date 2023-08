Arthur Cabral já está em Portugal para reforçar o Benfica

Viajou na companhia do empresário e de Rui Pedro Braz.

Arthur Cabral já está em Portugal. O avançado brasileiro, que troca a Fiorentina pelo Benfica, aterrou na noite desta terça-feira no aeródromo de Tires, tendo viajado na companhia do seu empresário e de Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias.

O Benfica vai pagar 20 milhões de euros, mais cinco em bónus, pelo ponta-de-lança que se prepara para suceder a Gonçalo Ramos.

O jogador de 25 anos apontou 17 golos em 48 jogos ao serviço do emblema italiano em 2022/23. No futebol europeu representou ainda o Basileia, da Suíça, após passagens por Ceará e Palmeiras, no Brasil.

Arthur Cabral mostrou-se sorridente à chegada, mas não prestou declarações aos jornalistas.