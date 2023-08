Arthur Cabral está prestes a ser anunciado como reforço para o ataque do Benfica. Avançado brasileiro partilhou nas redes sociais um vídeo onde sugere estar em mudanças e com um companheiro especial no banco ao lado: o troféu de melhor marcador da Liga Conferência em 2022/23, ao serviço da Fiorentina, que perdeu a final para o West Ham.