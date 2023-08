Arthur Cabral: conheça o alvo do Benfica que marcou três golos ao Braga em 2022/23

Avançado brasileiro da Fiorentina marcou 17 golos em 48 jogos na última época, mas só foi titular em 28 partidas. Contribuiu para a eliminação do Braga das provas europeias com três golos

O Benfica está a negociar Arthur Cabral, ponta de lança da Fiorentina de 25 anos. É o camisola nove da equipa, mas ao longo da época alternou a titularidade com Jovic, acabando por superar os números do outrora atacante de águias (assim como de Eintracht Frankfurt e Real Madrid).

Possante (186 cm e 80 kg), é um jogador de área, mas com mobilidade. Após uma primeira meia época fraca nos italianos (dois golos em 17 jogos), na segunda, a última, foi utilizado em 48 partidas (titular em apenas 28 dada a rotatividade promovida pelo treinador Vincenzo Italiano), tendo somado 17 golos. A alternativa Jovic foi menos eficaz, marcando 13 golos em 50 utilizações.

Nesta última época, no play-off da Liga Conferência, marcou ao Braga na partida de Itália (3-2) e bisou na Pedreira (0-4).

A carreira de Arthur Cabral começou no Ceará, em 2015. Em 2018 explodiu e os 24 golos marcados chamaram a atenção do Palmeiras. Contudo, fez apenas cinco jogos no clube paulista, com um golo marcado, rumando rapidamente ao Basileia por empréstimo. Mostrou logo os dotes de goleador em 2019/20 (18 golos em 39 jogos) e a equipa helvética comprou o seu passe. Na segunda época elevou a marca para os 20 golos (em menos jogos, 36) e na terceira, na primeira metade da época antes de se mudar para Itália, marcou 27 golos (em 36 jogos).

