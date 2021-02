Arteta sobre o embate europeu com o Benfica: "Grande respeito, vai ser muito difícil..."

Treinador do Arsenal projetou, esta quarta-feira, o embate com o Benfica, relativo à primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Partida está agendada para a próxima quinta-feira, em Roma

Análise ao Benfica: "O que posso dizer é que se trata de uma equipa muito competitiva, com alto ritmo, fazem alta pressão, são dominantes quando se permite e agressivos no ataque. Quando têm espaço para atacar nos últimos metros são muito perigosos. Têm um treinador com grande historia no futebol, alguns jogadores conhecem-mo bem. Há um grande respeito, vai ser muito difícil."

Benfica em 4-4-2 ou 3-4-3? Falou com David Luiz e Cédric? "Preparamos o adversário com as duas formações implementadas. Sobre os jogadores que mencionou, sim, estou sempre interessado na história e no treinador da equipa adversária. É sempre útil ter opiniões de jogadores que conhecem o rival."

Como pode o Arsenal travar a construção a três? "Vão colocar diferentes problemas, tem-no feito de formas muito diferentes, temos de o anular da melhor forma. O valor dos golos cresce nesta fase da competição e é algo que temos de ter em conta nesta fase."

Jogos deslocalizados na Liga Europa: "É muito invulgar, mas por mais que tentamos manter a competição, temos de jogar em locais diferentes, mas com dois jogos e golos fora a contar.

Acesso à Liga dos Campeões via Liga Europa: "É um dos caminhos, mas há muitos jogos na Premier League. Estamos muito excitados com a competição. Estamos fortes na Liga Europa e amanhã há mais uma oportunidade de um novo passo.

Levantar o troféu da Liga Europa: "Está no fundo da minha cabeça, estamos aqui para levantar troféus. Voltar à Liga dos Campeões é importante para este clube e a melhor forma de lá voltar é ganhar esta competição. Temos de jogar todos os minutos da competição com total concentração. A duas mãos, a diferença de golos é muito importante e tem de estar na cabeça.

Exibições de Nicolas Pepe na Liga Europa:

"Obviamente, a luta que temos na Liga Europa deu a oportunidade a todos para estarem disponíveis e lutarem para estar em jogo. Ajuda também para estar em forma na Premier League."

Castigo a Aubameyang por quebrar as regras

"Será feito internamente. Se fazem algo fora do regulamento, o clube age imediatamente, mas internamente. Tentamos aconselhar todos os jogadores para que não quebrem regras. Não posso dizer quando algum jogador sai, se algum jogador faz algo, vai ser descoberto e haverá consequências. Mas está connosco."