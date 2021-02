Arteta deixa nota sobre Eusébio e admite: "Não sei o que esperar do Benfica..."

Treinador do Arsenal elogia a postura defensiva do clube da Luz e lembra Eusébio.

Na véspera de novo duelo com o Benfica, referente à segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa - na primeira mão houve empata (1-1) -, o treinador do Arsenal evocou a memória de Eusébio, grande figura da história do clube da Luz e do futebol português.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o espanhol não escondeu a admiração pessoal pelo Pantera Negra e lembrou o "carisma" do antigo avançado, falecido em 2014.

"Sempre fui um grande admirador da história do futebol, tento perceber por que razão as coisas evoluíram da forma que evoluíram e penso que o Eusébio desempenhou um grande papel nesse sentido. Foi um jogador que gerou grande admiração pela grande personalidade e carisma. Desenvolvi esta admiração por ele porque tenho vários amigos portugueses que foram importantes na inha carreira. Isso criou uma certa ligação. Cheguei a receber algumas prendas e guardo-as comigo [n. d. r.: as chuteiras de Eusébio são um exemplo]", explicou o técnico dos "gunners", que, virando o foco para o jogo de quinta-feira, elogiou a qualidade defensiva do Benfica:

"Têm uma linha defensiva agressiva e não sei o que esperar, se uma linha de três defesas ou de quatro... Não sei o que vão apresentar, mas a parte defensiva é chave na forma de jogar do Benfica e lidam muito bem com isso. Na primeria mão, ficámos em fora de jogo em muitas ocasiões. Crédito a eles, pela forma como jogam. Espero um jogo muito difícil amanhã [quinta-feira], contra uma equipa muito agressiva, que vai querer partir para cima de nós", rematou Mikel Arteta, que designa o jogo como "uma final".

O pontapé de saída do Arsenal-Benfica está marcado para as 17h55 de quinta-feira e será disputado na Grécia, por força da pandemia de covid-19. Já a primeira mão foi jogada em Roma, devido às restrições impostas pelo governo britânico.