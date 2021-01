Arsenal e Benfica em conversações com UEFA para jogar em campo neutro

Intervenientes tentam encontrar a melhor solução, avança a imprensa inglesa.

Arsenal e Benfica são adversários nos 16 avos de final da Liga Europa, tendo jogos agendados para 18 (no Estádio da Luz) e 25 de fevereiro (em Wembley). A realização das partidas tem sido bastante discutida, devido às restrições resultantes da pandemia de covid-19, estando mesmo Portugal na lista vermelha do Reino Unido no que a viagens diz respeito.

Assim, os passageiros que viagem para Portugal, terão de cumprir confinamento durante 10 dias no regresso a Inglaterra, pelo que os clubes estão a tentar arranjar a melhor solução para que os jogos sejam disputados.

Pois bem, de acordo com a Imprensa inglesa, os dois clubes estão em conversações com a UEFA para que os jogos possam ser realizados em campo neutro, tentando encontrar um local que esteja disponível e se ajuste aos critérios do organismo.

Na quinta-feira, Mikel Arteta, treinador dos "gunners", já havia comentado o tema:

"Não sei qual será a melhor solução. Queremos jogar e competir na Europa, então temos de encontrar uma. Seja encontrando uma forma diferente com as regras de quarentena ou talvez tendo de jogar num terreno diferente, não sei qual será a melhor. As coisas estão a ser discutidas e não estão nas minhas mãos neste momento", afirmou.