Argentinos analisam e destacam: Enzo tem golo e merece

Enzo à esquerda e Otamendi no centro da imagem

Os dois jogadores do Benfica foram convocados para o Mundial pela Argentina

A convocatória da Argentina para o Mundial do Catar tem dois jogadores a atuarem em Portugal e concretamente no Benfica: Otamendi e Enzo Fernández.

Na Argentina, os meios locais analisam as escolhas do selecionador Lionel Scaloni e as duas escolhas são consideras justas e merecidas.

Sobre Otamendi, refere o jornal especializado Olé que será titular: "tem experiência e é uma referência no Benfica".

Quanto a Enzo Fernández, a chamada é considerada "merecida". "Ganhou uma vaga no Mundial graças ao que fez no River Plate, primeiro, e agora no Benfica, na liga portuguesa e na Champions. É um médio que tem golo", escreve a publicação desportiva mais lida naquele país.