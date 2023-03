Argentina convoca Otamendi para os primeiros jogos pós-Mundial

Campeã do Mundo defronta em 23 de março o Panamá, em Buenos Aires, e em 28 o Curaçau, em Santiago del Estero.

O central argentino Nicolás Otamendi, do Benfica, integra a lista de 35 futebolistas chamados por Lionel Scaloni para os primeiros jogos após a conquista do Mundial'2022, a disputar no final de março com Panamá e Curaçau.

A Argentina, que se sagrou campeã mundial em dezembro, ao vencer na final a França, com 3-3 após prolongamento e 4-2 no desempate por grandes penalidades, defronta em 23 de março o Panamá, em Buenos Aires, e em 28 o Curaçau, em Santiago del Estero.

O selecionador Lionel Scaloni, que renovou contrato com a federação argentina até 2026, optou por uma lista de 35 jogadores, na qual constam, além de Otamendi, os ex-benfiquistas Enzo Fernández (Chelsea) e Di María (Juventus), o ex-sportinguista Marcos Acuña (Sevilha) e a estrela Lionel Messi (Paris Saint-Germain), recém-consagrado com o prémio The Best, da FIFA.

Entre os escolhidos, o guarda-redes Franco Armani é o único que joga na Argentina, no River Plate, estando os restantes jogadores em equipas europeias, todos no top-5 (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), e Otamendi e Gerónimo Rulli no Benfica e Ajax, respetivamente.