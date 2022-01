Área médica do Benfica tem reforço do Manchester City

Nick Chadd vai trabalhar com as modalidades e a formação, sem intervenção direta com o futebol profissional.

O Benfica recrutou Nick Chadd, que deixou o Manchester City, especialista que vai colaborar com o Benfica LAB. O próprio confirmou isso mesmo no seu perfil no LinkedIn, onde já se apresenta como chefe do departamento físico e científico dos encarnados.

Segundo apurámos, o trabalho de Chadd no clube da Luz será transversal, ou seja, passará por todas as modalidades e a área de formação, sem ligação direta ao futebol profissional.

"Chegou ao fim este período incrível com o Manchester City. Obrigado pelas memórias, aprendizagens e, acima de tudo, pelas amizades. A caminho de uma nova aventura", escreveu Chadd no LinkedIn. Além das funções no Manchester City e City Group, Chadd colaborou desde 2019 com o instituto inglês do desporto e trabalhou no clube de râguebi Wasps e no Sheffield United.