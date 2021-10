Árbitro polaco vai repetir presença num Bayern-Benfica para a Champions

Juiz da Polónia dirige, sob escolha da UEFA, o quarto duelo das águias em competições europeias, o segundo dos quais na Baviera.

Szymon Marciniak, árbitro polaco, foi o escolhido pela UEFA para apitar o encontro entre o Bayern Munique e o Benfica, relativo à quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo que se tratará de um reencontro entre as partes.

Na temporada 2015/16, o juiz da Polónia também dirigiu o desafio entre a formação portuguesa e a bávara na primeira mão dos quartos-de-final da competição milionária, na qual o Benfica foi derrotado, por 1-0.

Sob a arbitragem de Marciniak, o Benfica venceu um jogo (frente ao PAOK, nos 16 avos da Liga Europa), empatou outro (diante do Mónaco, no grupo da Champions) e foi derrotado no já referido embate com o Bayern Munique.

Marciniak será assistido na partida, que se realizará em 2 de novembro, por Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Tomasz Musial será o quarto árbitro. No VAR, estarão os compatriotas Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.