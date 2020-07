Arão diz que eventual proposta do Benfica seria recebida com "muita alegria"

Arão, médio do Flamengo, garante que só pensa em continuar a vestir as cores do Mengão, mas que uma proposta do Benfica seria recebida com "muito respeito e muita alegria".

William Arão foi um dos pilares no meio-campo do Flamengo na era Jorge Jesus e uma proposta do Benfica, clube para o qual se mudou o treinador, seria recebida com alegria, conta o brasileiro. Ainda assim, o jogador garante que está completamente comprometido com o Mengão e que não pensa no mercado.

"O convite seria recebido com muito respeito e com muita alegria. Ter o interesse de outros clubes é sinal de que o trabalho está a ser bem feito. Mas hoje eu não tenho nada. A minha cabeça está sempre 100% focada no Flamengo. Além disso tenho contrato e estou muito feliz no Flamengo. Receberia com respeito, mas a minha cabeça está voltada para o Flamengo", referiu Arão em entrevista ao jornal Lance.