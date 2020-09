Apresentação de Darwin Núñez no Benfica já tem hora: recorde um negócio recorde

Avançado uruguaio apresentado esta quinta-feira, ao final da tarde.

Darwin Núñez vai ser esta quinta-feira apresentado como jogador do Benfica. A cerimónia terá lugar no Seixal, com início marcado para as 19h00.

O avançado de 21 anos vai ser reforço para as próximas cinco temporadas, tendo chegado ontem a Lisboa, num jato privado, ao final da tarde, na companhia de Rui Costa e Edgardo Lasalvia, seu empresário. O Benfica vai pagar 24 milhões de euros ao Almería, que assegura ainda 20 por cento da mais-valia de uma futura venda.

"Estou muito bem, muito feliz de estar aqui. Amanhã [hoje] falamos na apresentação", disse o ponta de lança à chegada a Lisboa.

A transferência ficou fechada durante a manhã de quarta-feira, período em que Rui Costa se reuniu com elementos do clube espanhol, mas também com o atleta, que havia já abandonado o estágio que o Almería realiza em Marbella, e os seus representantes, com quem limou as arestas de última hora que surgiram quanto a comissões de intermediação e salários. Os derradeiros obstáculos foram afastados na madrugada de ontem e, nas próximas horas, Núñez fará exames médicos e testes físicos e será apresentado como mais um reforço para a equipa de Jorge Jesus.

A primeira confirmação do acerto final daquele que será o mais caro reforço do futebol português, ultrapassando os 21,8 M€ pagos também pelo Benfica por Raúl Jiménez, foi dada por Darwin Núñez, em declarações ao jornal "La Voz de Almería". "Assinei por cinco épocas com o Benfica. É um grande salto na minha carreira. Agora vou para o Benfica e vou aproveitar esta oportunidade que me deram. Era um sonho", afirmou o jogador ao jornal. "Estou muito agradecido ao Almería, a Turk [Al-Sheikh], Mohamed [El Assy], João [Gonçalves], que me trouxeram do Uruguai", assegurou o atacante. O jovem de 21 anos aproveitou, também, para se despedir do Almería, clube onde chegou apenas há um ano vindo do Peñarol. "O Almería fica no meu coração. Queria despedir-me das pessoas do clube, porque trataram-me muito bem desde o primeiro dia em que cheguei. Muito obrigado por tudo", afirmou o jogador de 21 anos.

Com esta aquisição, o Benfica "rebenta" com a escala das maiores compras do futebol português onde, agora, o top dez passa a ser composto por Darwin Núñez (24 M€), Raúl Jiménez (21,8 M€), Everton, Weigl, Raúl de Tomás, Óliver Torres e Imbula, estes dois do FC Porto (todos por 20 M€), Pedrinho (18 M€), Vinícius (17,6 M€) e Rafa (16,8 M€).