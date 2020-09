Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica

Luís Filipe Vieira vai apresentar a candidatura à presidência do Benfica na quarta-feira, 30 de setembro.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, escolheu o dia 30 de setembro, quarta-feira, para fazer a apresentação da candidatura à presidência do Benfica. Às 18h30, no Altis Grand Hotel, em Lisboa, o dirigente vai falar oficialmente sobre a recandidatura para um cargo que ocupa desde novembro de 2003.

As eleições do clube encarnado serão realizadas no próximo mês de outubro.