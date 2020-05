"Apostas com Herrera e Felipe? Eu falo na vitória por 2-1 e calam-se logo"

João Félix, avançado do Atlético de Madrid, acredita que o Benfica vai ser campeão, apesar da desvantagem para o rival FC Porto. Nos dragões jogavam precisamente Herrera e Felipe, agora companheiros do avançado nos colchoneros, e há sempre "picardias" sobre o campeonato português.

Aposta com Herrera e Felipe sobre o título em Portugal? "Apostar não, mas disse que ia ser o Benfica a vencer. Há sempre picardias normais. São dois contra um, mas eu aguento bem com eles. Podem-me atacar agora que o FC Porto está em primeiro, mas eu ataco-os com a época passada, quando ganhámos 2-1 em casa deles [Estádio do Dragão] e eles calam-se logo. Metem a viola no saco. Acredito a 100 por cento que o Benfica ganhe o campeonato. Houve um deslize, mas no passado também estávamos a sete pontos. Agora estamos atrás, mas acredito que vão estar no Marquês."

Liga dos Campeões: "É um sonho ganhar a Champions com o Atlético de Madrid, principalmente depois de eliminar o Liverpool. É preciso um bocadinho de sorte. Mas se se ganhasse seria muito bom, um dos dias mais felizes da minha vida."

Mediatismo mexeu? "Não, sou o mesmo. Mas mudaram algumas coisas. Ao início foi estranho, sair do país foi confuso, não estava habituado. Se calhar até me desviei um bocadinho, mas depois voltei ao sítio. Faço as mesmas coisas e as mesmas brincadeiras."

DECLARAÇÕES À BENFICA TV