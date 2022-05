Após bis ao Barcelona, Koeman disse sobre Darwin: "Então era este que querias contratar..."

Benfica garantiu a contratação de Darwin numa altura em que o Barcelona também negociava com o Almería. O jornalista Ginaluca Di Marzio revela uma conversa entre Koeman e Ramón Planes, então diretor desportivo do Barça, após o bis do uruguaio no Estádio da Luz, na Liga dos Campeões.

Darwin Núñez está a ser cobiçado por muitos grandes clubes europeus, mas a verdade é que já o tinha sido mesmo antes de ingressar no Benfica. Em 2020, quando trocou o Almería pela Luz, o avançado esteve no encalce do Barcelona, mas as águias "chegaram-se à frente" e conseguiram garantir a contratação.

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especializado no mercado de transferências, revela agora o que terá dito Ronald Koeman, ex-treinador do Barça, quando viu o uruguaio a marcar dois golos pelos encarnados diante, precisamente, do emblema culé.

"O antigo diretor desportivo do Barcelona, Ramón Planes, ofereceu, penso eu, oito milhões de euros ao Almería. A ideia era que o Darwin ficasse mais um ano no Almería e, depois, seguiria para Barcelona. Na altura, o Ronald Koeman queria o Luuk de Jong [contratado mais tarde], mas, ainda assim, aprovou a contratação do Darwin. Quando as duas partes chegaram a acordo, apareceu o Benfica com 22 milhões de euros, sensivelmente, e garantiu logo o negócio", começou por contar o jornalista num programa da casa de apostas Wett Freunde.

"Depois de ter marcado dois golos ao Barcelona pelo Benfica [vitória por 3-0, na Liga dos Campeões], na viagem de regresso, o Koeman disse ao Ramón Planes: 'Então era este o Darwin que querias contratar...'", revelou.