Apontado ao Benfica, David Luiz sublinha: "Quero pressão, quero sentir-me vivo"

Central brasileiro está livre no mercado e revela que as ofertas que já recebeu não lhe "tocaram o coração".

David Luiz, de 34 anos, está livre no mercado e, ao longo da última semana, viu o seu nome associado a um possível regresso ao Benfica, assim como a possíveis mudanças para Flamengo ou até o... Real Madrid.

O defesa-central deixou o Arsenal no final da última época e, em entrevista ao Daily Mail, explicou o que esteve na génese do acordo entre as partes: "Decidimos separar-nos. Fui para o clube por dois anos com o objetivo de ganhar alguma coisa, algo que acabou por acontecer", começou por referir o internacional brasileiro, aludindo às conquistas da Taça de Inglaterra e do Community Shield. "Agora, penso que o clube tem um projeto diferente, mais a longo prazo. E o meu objetivo é vencer, vencer, vencer. Com a maior brevidade possível", prosseguiu David Luiz, que revelou já ter recebido ofertas. Porém, estas não o convenceram.

"Quero continuar na mesma senda, num clube com ambição. As ofertas que recebi até ao momento não me tocaram o coração. Quero continuar a um nível alto. Talvez continue na Premier League", afiançou. "Estou a trabalhar todos os dias, quero sentir pressão, lutar por títulos. Quero ter aquela motivação de ganhar todas as semanas. É por isso que sempre joguei futebol e a razão pela qual ainda jogo. Quero sentir-me vivo", concluiu David Luiz.