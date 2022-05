Apontado a Benfica, Bayern e PSG: "Não há nada de concreto em cima da mesa"

Kalajdzic com a camisola do Estugarda

Sasa Kalajdzic brilha no Estugarda, da Bundesliga, e falou sobre o futuro.

Sasa Kalajdzic, avançado austríaco do Estugarda, tornou-se, repentinamente, um dos destaques do mercado de transferências. O jogador de 24 anos foi apontado ao Benfica, mas também a clubes como Bayern de Munique e PSG.

Em entrevista ao "Krone", da Áustria, garante que não há nada fechado para 2022/23. "Nos próximos dias irei conversar com o Estugarda e com o meu conselheiro Sascha Empacher. Os dias quentes estão a chegar e não só por causa do clima. Não há nada de concreto em cima da mesa do Bayern ou de outros clubes", assegurou.

Kalajdzic cumpriu a terceira temporada no futebol alemão, depois de dar nas vistas ao serviço do Admira Wacker, da Áustria. Já foi 13 vezes internacional pela principal seleção austríaca, tendo quatro golos apontados.

Em 2021/22, participou em 15 jogos do Estugarda e marcou seis golos.