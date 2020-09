Apoio a Vieira será tema de conversa entre Marcelo e Costa

Presidente da República não se alongou em comentários sobre o tema.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, foi questionado este domingo sobre a inclusão de António Costa na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.

O tema gerou polémica durante o dia de sábado, com diversos representantes políticos a contestarem o apoio do primeiro-ministro ao presidente do clube da Luz. Marcelo não se alongou em comentários, mas o tema será aprofundado na audiência entre ambos.

"Sei que é um adepto fervoroso do Braga. Se António Salvador fosse candidatar-se amanhã aceitaria integrar a sua comissão de honra?", perguntaram ao chefe de Estado, que respondeu:

"Isso é uma maneira subtil de querer saber a minha opinião sobre a posição do primeiro-ministro relativamente às eleições do Benfica. O que eu sei é através da Comunicação Social e o que eu ouvi foi a explicação do senhor primeiro-ministro dada na comunicação social. Só saberei mais na audiência [com Costa] daqui por uns dias", assinalou Marcelo, rejeitando alongar-se por tratar-se de um tema que envolve "um titular de um órgão de soberania, um clube de futebol, um ato eleitoral de um clube de futebol, em determinadas circunstâncias, num contexto político e jurisdicional também determinado".