Apoiantes de Noronha Lopes queixam-se de terem sido expulsos do estádio do Benfica

Sem se referir diretamente ao suposto caso, o Benfica emitiu um esclarecimento e alega que em dia de jogo, face à pandemia, é proibida qualquer ação social ou comercial no complexo

Em dia de dérbi Benfica-Sporting, algumas horas antes do duelo, teve lugar uma recolha de assinaturas de apoio à candidatura de João Noronha Lopes à presidência das águias. A ação decorreu nas imediações do estádio e nas redes sociais houve indignação, com a denúncia de que seguranças privados do Benfica terem expulsado essas pessoas do recinto.

Noronha Lopes foi vice-presidente de Manuel Vilarinho e é apresenta-se às eleições

Através do site oficial, sem se referir ao suposto caso, o Benfica esclareceu que em dia de jogo, face aos protocolos inerentes à pandemia, "é expressamente proibida qualquer ação de cariz social ou comercial" no interior do complexo.

"Nos outros dias, e face às restrições estabelecidas, informamos todos os interessados em desenvolver esse tipo de ações que as mesmas podem ocorrer desde que previamente informados os competentes serviços do clube e estejam de acordo com as normas e regras de funcionamento do nosso complexo desportivo, que, recorde-se, estão sujeitas a excecionais restrições devido às medidas adotadas de prevenção e segurança contra à covid-19", explicam as águias.

Refira-se que na sexta-feira, como deu conta na página oficial de Facebook da candidatura de Noronha Lopes, já tinha decorrido uma recolha de assinaturas na Luz.

Tinoco Faria, João Carvalho e Seara Cardoso são alguns dos apoiantes do gestor

Ex-dirigentes com Noronha

Último candidato a apresentar -se às eleições à presidência do Benfica, João Noronha Lopes tem alguns apoiantes que foram dirigentes das águias, casos de Tinoco de Faria (ex-vice-presidente e ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral), João Carvalho (ex-presidente do Conselho Fiscal) e Seara Cardoso (ex-vice-presidente).

O humorista Ricardo Araújo Pereira e o escritor Jacinto Lucas Pires, colunista de O JOGO, são outras das figuras ao lado de Noronha Lopes. José Theotónio, presidente da comissão executiva do Grupo Pestana, Raquel Vaz Pinto e Pedro Adão e Silva, professores universitários, o cineasta António-Pedro Vasconcelos e Vasco Mendonça, consultor de marketing, também apoiam Noronha Lopes.