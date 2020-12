Apenas um jogador do Benfica não foi convocado para o encontro de Barcelos

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Jorge Jesus chamou todo o plantel para o duelo com o Gil Vicente, excetuando o lesionado André Almeida.

Jorge Jesus chamou todo o plantel do Benfica para o encontro com o Gil Vicente, da ronda dez do campeonato. Todo, à exceção de André Almeida, lateral que continua a recuperar de lesão.

A partida de Barcelos tem início marcado para as 17h30 de domingo. Segue-se a Supertaça com o FC Porto, no dia 23.

Lista de convocados:



Guarda-redes: Helton Leite, Vlachodimos e Svilar:



Defesas: João Ferreira, Ferro, Gilberto, Grimaldo, Jardel, Otamendi, Nuno Tavares, Todibo e Vertonghen



Médios: Tiago Araújo, Cervi, Chiquinho, Everton, Gabriel, Diogo Gonçalves, Pedrinho, Pizzi, Rafa, Samaris, Taarabt e Weigl;



Avançados: Darwin, Ferreyra, Gonçalo Ramos, Seferovic e Waldschmidt.