Apenas Eusébio supera poder matador de Darwin

Depois da glória encarnada, que há 49 anos faturou a cada 70,6 minutos, que ninguém era tão ameaçador em frente à baliza contrária. Em Liverpool, o uruguaio incendiou ainda mais o mercado.

Em Anfield, Darwin apontou o 32.º golo da temporada, um tento que ajudou a lançar o uruguaio ainda mais na história das águias, ele que vai numa impressionante média de um golo a cada 75,6 minutos em campo, algo que nem figuras como Nené (84,7" em 1975/76), Jonas (85" em 2017/18), Nuno Gomes (87,1" em 1998/99) ou Cardozo (92,5" em 2012/13), por exemplo, conseguiram nas suas melhores épocas.

Na retrospetiva geral, é preciso recuar até 1972/73 para ver Eusébio a fazer melhor: precisou de 70,6 minutos para assinar cada um dos seus 42 golos. Darwin segue, assim, bem embalado para o dérbi de domingo em Alvalade frente ao Sporting, a quem nunca marcou, tendo faturado em todos os últimos cinco jogos em que alinhou pelas águias: nesta fase fez sete golos.

Apesar do 3-3 na casa do Liverpool, que não impediu a eliminação das águias da Champions, em termos individuais foi o internacional uruguaio quem trouxe de Inglaterra mais louros e aplausos, ele que tem visto vários pretendentes a emergir da Premier League e que, depois de anteontem, deu mais um passo na descoberta do caminho futebolístico para uma mais cotadas ligas do mundo.

Contrato: o avançado tem vínculo com as águias até 2025 e uma cláusula de rescisão de 150 M€

Um golo marcado, dois lances anulados em que meteu a bola nas redes do Liverpool e um grande susto dado a Alisson completaram o ramalhete. Esse tiro, aos 84" e que podia ter posto as águias a vencer por 4-3 não fora uma enorme defesa do brasileiro dos reds, até mereceu um comentário de Darwin à Sky Italia: "Foi incrível. Juro que vi a bola a entrar mas depois... não entrou."

Ao nível de Lewandowski e com o Bayern na corrida

Frustração coletiva à parte, Darwin somou pontos entre os colossos europeus com meios para o adquirir. Arsenal, Manchester United, Newcastle, West Ham, Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e PSG estão entre os candidatos mais falados mas na quinta-feira, segundo o canal televisivo alemão SPORT1 também o Bayern de Munique é um pretendente. Aquela fonte garante que Darwin foi observado frente ao Ajax e é encarado pelos bávaros como possível alternativa caso Lewandoswski saia esta época, ele que acaba contrato em 2023. Curiosamente, os números do polaco, agora com 33 anos, até são parecidos e, média aos do uruguaio: marca um golo a cada 75,7 minutos.