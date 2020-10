"Apelamos a Rui Gomes da Silva que se torne apoiante de João Noronha Lopes"

Desafio lançado a Rui Gomes da Silva pelo Movimento Servir o Benfica, que esta terça-feira anunciou o apoio a João Noronha Lopes

No comunicado no qual anuncia a desistência em prol de João Noronha Lopes, mas garantindo que irá "manter a sua atividade, continuando ao lado dos benfiquistas", o movimento Servir o Benfica deixa ainda um apelo a Rui Gomes da Silva, também ele candidato à presidência do clube da Luz, para seguir o exemplo do grupo liderado por Francisco Benitez.

"Não podemos deixar de mencionar Rui Gomes da Silva, cujo benfiquismo nunca poderá ser questionado. Apelamos a Rui Gomes da Silva a que, de forma altruísta e pelo Sport Lisboa e Benfica, se torne um dos mais importantes apoiantes da candidatura de João Noronha Lopes. Neste momento fulcral da história do clube, em que urge terminar com o ciclo de dezassete anos de Luís Filipe Vieira, só a união de todos os que defendem a mudança servirá os interesses do Sport Lisboa e Benfica", destaca-se no comunicado, publicado no Facebook do movimento.