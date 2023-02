APAF apresenta queixa ao Conselho de Disciplina contra Rui Costa

Em causa declarações do presidente do Benfica sobre a arbitragem de Tiago Martins no jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal contra o Braga

A APAF vai apresentar uma queixa ao Conselho de Disciplina da FPF contra Rui Costa. As declarações do presidente do Benfica sobre a arbitragem de Tiago Martins no jogo dos quartos-de-final, disputado esta quinta-feira em Braga (vitória dos minhotos no desempate por penáltis após o 1-1 no final do prolongamento), motivaram a decisão do órgão liderado por Luciano Gonçalves em enviar uma exposição ao CD da FPF para apreciar e decidir sobre o teor das críticas ao trabalho do juiz da AF Lisboa.

Rui Costa afirmou que houve "um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes" e que este "foi o mesmo árbitro que fez de VAR na Luz e quase obrigou o Soares Dias a marcar o penálti contra nós no Benfica-Sporting em lance quase com a mesma dinâmica. E este com mais intensidade e fez vista grossa.". O líder do clube da Luz acrescentou que "o senhor Fábio Melo [VAR no Braga-Benfica] não é virgem nestas situações". "Não se compreende o mesmo árbitro e VAR terem dois critérios diferentes no mesmo jogo", lamentou.



O presidente do Benfica declarou ainda que "os jogadores foram capazes de jogar hora e meia com dez porque assim o quiseram. Lutaram por esta taça até nos terem deixado lutar por ela."