Aouar volta a ser colocado no radar do Benfica

Médio francês é uma das maiores figuras do Lyon. O suposto interesse do Benfica volta a ganhar eco na imprensa francesa.

Houssem Aouar, médio do Lyon, voltou a ser apontado como podendo ser reforço do Benfica. Segundo o jornal francês "Le Progrès", tanto os encarnados como os espanhóis do Bétis estão interessados no internacional gaulês.

Aouar tem 24 anos e fez toda a formação no Lyon, clube com o qual termina contrato em junho de 2023.