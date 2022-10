Aouar confessa: "Aceitei ir para o Benfica, mas não houve acordo com o Lyon"

Médio do Lyon esteve na mira das águias no verão

Houssem Aouar, médio do Lyon, esteve na órbita do Benfica no verão, e em enytrevista ao L'Équipe assume que não só deu a sua aprovação à mudança para a Luz, como o fez para o Bétis e o Nottingham Forest, acabando porém, por não ver nenhuma transferência concretizada.

"Eu não recusei de forma nenhuma! Foi uma janela de transferência estressante para mim. Mas concordei com a maioria dos clubes que se apresentaram. Até com o Benfica. Além disso, você pode ver que são clubes de diferentes classificações, com projetos diferentes, e eu não obstaculizei nenhum. Infelizmente, o Lyon não conseguiu chegar a um acordo com nenhum dos clubes envolvidos. Tenho que respeitar, não há problema. Mas não fechei nenhuma porta. O clube queria vender, eu queria sair, então trabalhámos juntos, mas o Lyon não chegou a um acordo, é o que eu consigo entender", comentou Aouar.

"Sou do Lyon, fiz de tudo aqui, sou adepto do clube. Então, em França, é Lyon. Seria muito complicado para mim ir para outro clube que não o Lyon na Ligue 1... Acima de tudo, queria descobrir outro campeonato e outra cultura", juntou, a propósito do interesse do Nice.

E voltou à saída fracassada no verão: "Não fui eu que não consegui sair. Numa transferência existem três partes: o clube comprador, o clube vendedor e o jogador. Se dependesse de mim eu teria sido transferido desde que aceitei as ofertas. Mas todos têm que concordar e eu respeito isso. Acontece a muitos jogadores. Não me incomoda mentalmente. Eu aceitei isso, sou alguém que segue em frente rapidamente".

