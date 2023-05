Anulada multa a Grimaldo devido a críticas após jogo com o FC Porto

TCAS defere recurso do lateral na sequência de uma multa de 1200 euros após crítica à arbitragem do empate 1-1 com o FC Porto, em maio de 2021

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) anulou a multa de 1 200 euros imposta a Grimaldo, na sequência de críticas à arbitragem de Artur Soares Dias no clássico com o FC Porto, em maio de 2021 (1-1). O defesa escreveu no Twitter a seguinte frase: "a mesma história de sempre... VERGONHOSO!!!", o que lhe valeu um castigo por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Agora, depois de várias fases processuais, o futebolista espanhol viu o TCAS deferir o seu recurso, tendo os juízes que assinam o acórdão, ao qual O JOGO teve acesso, considerado que "a expressão em questão é, em si mesma, vaga e descontextualizada e apenas o facto de a mesma ter sido escrita após um determinado jogo faz presumir, de acordo com as regras da experiência comum, que a mesma se referirá a algo ocorrido no decurso do mesmo".

Os juízes sublinham que "admitindo-se ainda que a mesma se referirá a falhas da arbitragem, não é imputada a nenhum árbitro ou a qualquer representante da Liga Portugal e da FPFP uma conduta intencional suscetível de colocar em causa a sua imparcialidade e idoneidade".

No documento que dá razão a Grimaldo, o TCAS reconhece que apesar de "alguma rudeza ou deselegância no uso de tais expressões, as mesmas não têm relevância disciplinar", realçando que estas estão "dentro dos limites da livre crítica e da liberdade de expressão", falando até em "'linguagem do futebol'".