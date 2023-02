"António Silva vai ser uma lenda, tem tudo para ser um dos melhores do mundo"

Declarações de Jan Vertonghen, internacional belga e antigo jogador do Benfica.

Jan Vertonghen, experiente central ex-Benfica, perspetivou a eliminatória entre o emblema encarnado e o Club Brugge na Liga dos Campeões, admitindo que vai torcer pelas águias, uma vez que ainda tem muitos conhecidos na equipa.

"Claro que vou apoiar, ainda conheço lá muita gente, ainda falo com eles. Também conheço alguns no [Club] Brugge, mas torço mais pelo Benfica", começou por dizer em declarações à CNN Portugal. O agora jogador do Anderlecht falou depois sobre a época do Benfica, dizendo não estar surpreendido.

"Não estou surpreendido, porque quando estava lá no verão pude ver as melhorias que fizeram. As contratações, os jovens que estavam a subir à primeira equipa, tudo no sítio certo. Não estou surpreendido, são uma equipa muito boa, com uma mistura de rapazes novos, portugueses e estrangeiros, e têm muito boas hipóteses de fazer ainda melhor do que na temporada passada", afirmou. Por fim, falou sobre os centrais da formação comandada por Roger Schmidt.

"Otamendi está a ter uma época maravilhosa. Com a idade dele continua bem fisicamente e a ser importante e peça chave na equipa. É um verdadeiro líder, mostrou isso também no Mundial. No início começou a jogar o Morato, que é muito bom jogador, e depois, por causa das lesões, tiveram de meter o miúdo António Silva, mas o rapaz vai ser uma lenda. Se continuar a fazer o que tem feito, tem tudo para ser um dos melhores defesas do mundo dentro de um ou dois anos."