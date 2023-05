"António Silva sabe fazer tudo, tem todos os requisitos necessários"

ENTREVISTA, PARTE II - Elogiando o camisola 66 do Benfica, António Gomes realça também a época do seu ex-pupilo David Neres: "Não é surpresa".

Antigo central, Ricardo Gomes mostra-se impressionado com o rendimento apresentado por António Silva precisamente nessa posição logo em época de estreia na equipa principal. O ex-futebolista, que entretanto assumiu já funções como treinador e coordenador técnico, acredita que o Benfica não vai ser capaz de segurar o camisola 66 por muito tempo, face à qualidade demonstrada.

"Não conhecia o António Silva, mas o que tem feito este ano, começando a jogar como titular logo com 18 anos, mostra que é um jogador acima da média, bem acima. Por tudo o que vale e tem feito, é normal que outros clubes o queiram e se fale disso. Não tanto como o Brasil, mas Portugal também sofre com a força financeira da Europa rica, não há outra forma", salienta, destacando o valor do defesa: "Ele sabe fazer tudo, no um para um é forte, sai a jogar, tem um bom posicionamento, antecipa-se, tem todos os requisitos necessários para um grande central."

O internacional português beneficiou, na opinião de Ricardo Gomes, também da influência de Otamendi. "É importante para António Silva, uma grande companhia, tem muita experiência além do rigor físico. Baixou um pouco a determinado ponto, o que é natural até pelo Mundial, mas voltou a subir", atira, sublinhando que o desempenho defensivo das águias em 2022/23 deve-se "à qualidade dos jogadores e à organização da equipa", destacando ainda Vlachodimos, que diz ser um guarda-redes "muito bom".

A finalizar, analisou ainda a temporada de David Neres, que orientou ao serviço do São Paulo. "Acredito que em breve poderá estar novamente na seleção, tem feito uma boa época, com números bons. Ele é um jogador muito forte, conheço-o muito bem, não é surpresa o que tem feito no Benfica. Aliás, esperava que fizesse isso."