António Silva reconhece erro, mas vinca: "Demos tudo até acabar"

Central, que vai falhar o último jogo da época, também atribui responsabilidades ao coletivo, mas diz que deram "tudo".

Um amarelo visto ainda na primeira parte do jogo com o Sporting impede António Silva de manter a titularidade no último jogo, na receção ao Santa Clara, jogo que, até pelo empate 2-2 alcançado em Alvalade, pode ser de festa para as águias.

O central, porém ficou ligado ao primeiro golo leonino, numa falha que lamenta e generaliza. "Errei e errámos na primeira parte, mas demos tudo até acabar", resumiu o jogador de 19 anos, na sua conta de Twitter.

"Vamos juntos pelo nosso objetivo", acrescentou ainda o parceiro de Otamendi no eixo da defesa, que também ele reagiu ao resultado. "Nunca desistir! Lutar até ao último segundo! Até sábado, benfiquistas", partilhou o capitão das águias no Instagram, rede social onde o lateral direito Bah destacou a "grande mentalidade" da equipa. "Está na altura de trazê-lo para casa", partilhou.