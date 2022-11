António Silva procura igualar feitos de Secretário, Ricardo Carvalho, Litos, Moutinho e Semedo

Central pode ser o primeiro da formação encarnada a fazer todos os minutos da fase de grupos da Champions em ano de estreia. Com 450" até ao momento, procura igualar os feitos de Secretário e Ricardo Carvalho, pelo FC Porto, Litos, pelo Boavista, e João Moutinho e Rúben Semedo, pelo Sporting. Mas será o mais novo.

Titular até ao momento nos cinco jogos realizados pelo Benfica na fase de grupos da Champions, António Silva pode bater na quarta-feira um recorde de águia ao peito, tornando-se no primeiro jogador formado no clube a disputar todos os minutos na primeira etapa da liga milionária.

Isto porque quem mais perto ficou dos 540 possíveis no atual formato da competição, promovido em 1992/93, foi Gedson, com 465" em 2018/19, seguido por Gonçalo Guedes (2015/16) e Hugo Leal (1998/99), ambos com 463. O defesa que ficou mais próximo foi Tomás Tavares, em 2019/20, sob o comando de Bruno Lage, tendo o lateral-direito somado então 450 minutos em cinco jogos.