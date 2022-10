António Silva notícia em França: PSG já tentou, levou nega e vai voltar à carga

Jovem central do Benfica está a ser seguido pelo campeão francês, que terá avançado aquando do empréstimo de Draxler.

António Silva tem sido uma das revelações da atual temporada e é seguido com atenção por alguns dos principais clubes europeus, com desta que para o PSG. Segundo informa o Le10Sport, o jovem central de 18 anos está muito bem cotado junto do campeão francês, que tentou mesmo garantir a contratação no passado verão.

De acordo com a informação, foi feita uma primeira tentativa aquando da negociação do empréstimo de Draxler ao clube da Luz. O Benfica, todavia, rejeitou a inclusão de António Silva no negócio.

A promessa, aliás, renovou recentemente contrato até 2027, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Apesar de tudo, é mencionado que o PSG voltará à carga, estando Luís Campos, conselheiro para o futebol, bem atento ao desenvolvimento do jogador, que tem estado em bom plano igualmente na Champions, onde defrontou o conjunto francês em duas ocasiões.