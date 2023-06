António Silva no onze do ano da Liga Bwin

Divulgou esta terça-feira o organismo liderado por Pedro Proença

António Silva figura no onze do ano da Liga Bwin, anunciou esta terça-feira a Liga Portugal. O central do Benfica disputou 30 jogos na competição, tendo sido totalista em 28 e contabilizado 2924 minutos. Ao longo da época, somou 184 recuperações de bola e marcou três golos.

O jovem internacional português foi o segundo nome do onze do ano divulgado, depois de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto.

António Silva estreou-se no onze titular do Benfica na quarta jornada da Liga Bwin, disputada a 27 de agosto, na visita das águias ao Boavista. Em dezembro, com 19 anos, foi convocado e participou no Campeonato do Mundo pela Seleção Nacional, no Catar, tendo ainda sido campeão nacional pelas águias, o 38.º título do palmarés do emblema encarnado.