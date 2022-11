Treinador do Benfica elogiou o jovem central, que vestiu a pele de goleador contra o Estoril.

António Silva, central de 19 anos, apontou dois golos na vitória (5-1) do Benfica em casa do Estoril e, face às boas exibições, sonha com uma presença no Mundial do Catar ao serviço de Portugal. Roger Schmidt foi questionado sobre esse tema na entrevista rápida da SportTV.

"Há umas semanas tínhamos João Victor, Morato e Veríssimo lesionados. O António Silva apareceu bem, tinha estado bem na pré-época. Jogou a um grande nível, contra grandes equipas, está habituado a jogar com o Otamendi. Não gostamos muito de mudar por isso. Ele dá estabilidade na defesa e tem sido importante na construção de jogo ofensivo. Ele estava no lugar certo em duas ocasiões. É muito especial, tem uma grande atitude, é muito focado, humilde e gosto muito dele. Essa questão terá de ser o selecionador de Portugal a responder", afirmou.

António Silva leva 16 jogos realizados pelo Benfica na atual temporada, tendo agora três remates certeiros.